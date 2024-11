Pallone d'Oro, Pau Cubarsì: "Io e Dani Olmo presenti anche senza vincere. Vinicius secondo? Non mi sorprende"

AFP via Getty Images

Continuano le polemiche intorno alLa vittoria di Rodri, con il conseguente secondo posto diha fatto infuriare il Real Madrid, che ha boicottato la cerimonia. Presente, invece,arrivato al quinto posto del Premio Kopa.PRESENZA - A EsportsRAC1, Cubarsì ha parlato proprio della serata,piazzatosi al tredicesimo posto della classifica del Pallone d'Oro. Il centrale non ha risparmiato una critica verso Vinicius e la scelta del Real Madrid di non presentarsi: "Essere tra i primi 10 o i primi 20 del Pallone d'Oro è già un bel premio ed è importante per un calciatore per essere lì., ma bisogna rispettare la loro opinione. Se non hanno voluto andare, dobbiamo rispettarlo".

#TuDiràs | Pau Cubarsí es mulla sobre la plantada del Madrid a la gala del @ballondor

"Dani Olmo i jo vam anar-hi sense guanyar-lo"



El central blaugrana, content que el guardó se l'hagi endut Rodri https://t.co/mgiw08BjgZ pic.twitter.com/K96jTYHAVG — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) October 31, 2024

Cubarsì ha anche commentato un'assegnazione del premio molto equilibrata e facendo una sua previsione sul compagno di squadra: "Vinicius secondo?. Ha vinto Rodri, ma avrebbero potuto darlo anche a lui., ma lo conosco da anni e credo che abbia le capacità per vincerlo. Penso che non abbia limiti, è a un livello spettacolare, non sai mai dove andrà a finire, va con molta sicurezza".