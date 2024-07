AFP via Getty Images

Ildi Carlo Ancelotti si prepara a partire per la tournée che porterà i Blancos a raggiungere gli Stati Uniti, dove sono in programma alcune amichevoli di spicco. I campioni d'Europa affronteranno infatti tre big match durante il soggiorno americano, a partire dalla(poi Barcellona e Chelsea). In questo senso, c'era attesa per capire quali sarebbero state le convocazioni di Ancelotti, soprattutto in riferimento ai giocatori che hanno preso parte a Europei e Copa America.Ora, ecco l'elenco ufficiale, diramato dagli spagnoli. Al suo interno compaiono i nomi dei brasiliani Militao, Vinicius e Rodrygo, che si uniranno al gruppo con un po' di ritardo, mentre mancano i semifinalisti e finalisti degli Europei.. Niente sfida contro il Milan, dunque, per Kylian Mbappé, che, tra l'altro, non ha mai nascosto la sua simpatia per i rossoneri.

Questo l'elenco:Portieri: Courtois, Lunin, Fran González.Difensori: Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Asencio, Joan Martínez.Centrocampisti: Modrić, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martín, Palacios, Jeremy de León.Attaccanti: Vinicius, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Álvaro Rodríguez.