Olha que momento nos bastidores de Brasil x Croácia! O reconhecimento de dois craques pelo trabalho do outro. Bonito de se ver! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Z7llPygWzn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 giugno 2018

Siparietto che infiamma il mercato quello andato in scena tradopo. I due si sono scambiati le maglie autografate e il centrocampista delha salutato l'attaccante così: "Ti aspettiamo eh...". Un chiaro riferimento alle voci che vogliono O'Ney, in gol proprio contro la Croazia, come primo obiettivo per l'attacco dei Blancos, ancora incerti sulla permanenza die soprattutto: difficile convincere il PSG, che la scorsa estate ha versato 222 milioni di euro al Barcellona (clausola rescissoria) per il fantasista e ora non ha intenzione di privarsene con leggerezza. E come ha reagito Neymar all'invito di Modric? Un sorriso, quasi imbarazzato davanti alle telecamere. Ma anche lusingato: la telenovela continua, la corte del Real Madrid si fa sempre più insistente.