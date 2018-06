Ritorno da urlo per Neymar. Il Brasile riabbraccia la propria stella dopo il grande spavento dello scorso 25 febbraio, quando con la maglia del Paris Saint-Germain si fermò per un grave infortunio. Doveva essere la prima partita dopo l’operazione al piede destro e così è stato. Inizialmente in panchina, O’Ney è entrato in campo al 46’, a inizio secondo tempo nell’amichevole disputata ad Anfield contro la Croazia. Il commissario tecnico Tite lo ha schierato largo a sinistra nel tridente offensivo, nel suo ruolo ideale. Neymar ha impiegato esattamente 22’ prima di fare gol con un’autentica magia. Controllo palla, doppio dribbling a rientrare in area di rigore e tiro di potenza che tocca la parte bassa della traversa ed entra in rete. Un gol da urlo, un gol alla Neymar per lanciare un segnale a tutte le partecipanti ai Mondiali: O’Ney è tornato, il Brasile è una delle favorite per la vittoria finale in Russia. Il match si chiude sul 2-0 grazie a una rete di Roberto Firmino nel recupero, ma le telecamere sono tutte per Neymar anche dopo il triplice fischio.



IL REAL OSSERVA - Un segnale al Brasile, ma anche a Paris Saint-Germain e soprattutto Real Madrid. Il brasiliano, passato la scorsa estate dal Barcellona al club della capitale francese per la cifra record di 222 milioni di euro, si è già stufato della Ligue 1 e sogna il trasferimento al Real Madrid, i grandi rivali dei blaugrana, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Secondo il sito online di AS, molto vicino agli affari della Casa Blanca, osservatori del Real erano oggi in Inghilterra per osservare dal vivo il ritorno in campo di Neymar. Il primo nome sul taccuino di Florentino Perez in caso di partenza di Cristiano Ronaldo è proprio quello del brasiliano. Sia dal punto di vista tecnico che simbolico, Neymar può essere l’uomo giusto per il Real Madrid. Ci sono già stati due incontri tra le parti, in Brasile: O’Ney ha ribadito il suo consenso al trasferimento, volontà già espressa a metà marzo alla delegazione parigina composta dal presidente Nasser Al Khelaifi, dal direttore sportivo Antero Henrique e dal direttore della comunicazione Jean Martiel Ribes, volata a Rio de Janeiro per parlare con il 10 brasiliano. Il PSG è pronto a trattare, ma vuole almeno 250 milioni di euro. Neymar tra Ligue 1 e il ritorno nella Liga, ma prima ci sono i Mondiali da vivere da protagonista col Brasile.



@AleCosattini