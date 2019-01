Keylor Navas, portiere del Real Madrid, ha parlato della sua situazione nel club e del futuro, a margine della consegna del National Sports Award: "Il giorno in cui penserò di non poter essere un titolare, me ne andrò. Ho sempre lavorato per questo, ma poi c'è una persona che decide e dobbiamo lavorare e fare le cose bene per farsi trovare pronti quando è il momento di giocare. Rinnovo? Sono qui da molti anni, combatterò sempre per il Real, anche il futuro nessuno lo sa. Io vivo nel presente, che è Madrid e continuerò a dare tutto".