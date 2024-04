Real Madrid, non solo Mbappé e Davies: studia un super colpo dall'Argentina

Ilprepara un grande mercato estivo., in scadenza di contratto con il, e, legato alfino al 2025 ma non intenzionato a rinnovare, sono inevitabilmente i nomi che si prendono le copertine, ma non gli unici sui quali lavorano le merengues.- Il presidente Florentino Perez e la dirigenza blanca hanno già dimostrato di avere un occhio di riguardo per i giovani, lo dimostra anche l'interesse per: il 18enne rivelazione delè il primo nome sulla lista per rinnovare il pacchetto di difensori centrali, ma nei piani del Real c'è l'acquisto di un altro giovane di prospettiva dopoper il reparto offensivo.

- Secondo quanto riferito da Marca infatti c'è anche l'opzione. Il 16enne trequartista delha passaporto italiano e una clausola rescissoria da. Il giocatore, si legge, ha già detto sì all'idea di firmare subito con il Real Madrid e il suo agente Jorge Mendes lavora con la società spagnola per valutare i margini dell'operazione.