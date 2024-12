Real Madrid-Pachuca: formazioni, dove vedere la finale di Coppa Intercontinentale in tv e streaming

AFP via Getty Images

​Partita: Real Madrid-Pachuca

Data: mercoledì 18 dicembre 2024

Orario: 18.00

Canale tv: /

Streaming: FIFA+

Una coppa con un nome dal sapore antico, visto che il Mondiale per Club si presenterà tirato a lucido nella sua nuova veste estiva e allargata. Ma la Coppa Intercontinentale non è che la vecchia versione del Mondiale per Club al quale eravamo abituati, e se la giocano. I Blancos in qualità di vincitori della Champions League europea, i messicani come detentori di quella della centro/nordamericana. Si gioca al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar.

: Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Brahim Diaz; Bellingham; Vinicius, Mbappé. All. Ancelotti.: Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; A. Gonzalez, Bautista, Idrissi; Rondon. All. Almada.- Real Madrid-Pachuca non sarà visibile su nessuna emittente italiana. I diritti della partita tra la formazione di Carlo Ancelotti e quella messicana, infatti, non sono stati acquistati in Italia.- Si potrà assistere a Real Madrid-Pachuca su FIFA+, in diretta, gratis e in diversi modi: scaricando l'app su una moderna televisione o su qualunque dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), oppure accedendo al sito ufficiale della FIFA.