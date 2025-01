Real Madrid, si apre il processo elettorale: ecco i requisiti per diventare presidente

Getty Images

Essere cittadini spagnoli, maggiorenni e in piena capacità di agire.

Essere in regola con gli obblighi sociali (pagamento delle quote).

Non essere soggetti a sanzioni di inabilitazione per ricoprire incarichi direttivi.

Non ricoprire incarichi direttivi in altri club di calcio, né essere attivi come giocatori, arbitri, allenatori o tecnici degli stessi al momento della proclamazione come candidati.

Avere 20 anni di anzianità come soci del club per candidarsi alla presidenza; 15 anni nel caso del vicepresidente; e 10 anni per gli altri membri della candidatura.

Presentare una garanzia bancaria pari al 15% del budget del club, garantita con il patrimonio personale.

Si è aperto nella giornata di oggi 7 gennaio il processo per eleggere il. Secondo l’articolo 40 dello statuto del club, il termine per presentare le candidature è di 10 giorni a partire dalla convocazione ufficiale.Il grande favorito resta, comunque, l'attuale numero uno dei blancos, in carica da oltre 15 anni, ininterrottamente dal 2009. Questi iper candidarsi alla presidenza: