Real Madrid, Tchouaméni e Camavinga meglio da difensori che da centrocampisti: 100 milioni di euro spesi male?

Getty Images

Fracaso. Il Real Madrid cade rovinosamente in casa contro il Barcellona nel Clasìco e scivola a -6 in classifica dopo un 4-0 interno che fa porre molti quesiti sulla squadra di Carlo Ancelotti. Dal caso Mbappé, finito otto volte in fuorigioco, alla situazione di Jude Bellingham, ancora a zero gol dopo una stagione scorsa da assoluto protagonista. Ci si deve interrogare, però, anche sul centrocampo, una volta punto forte delle merengues e che si riscopre ora orfano di Toni Kroos, il cui addio è stato decisamente sottovalutato.



DELUSIONE - Il Real Madrid ha perso un centrocampista con caratteristiche uniche e, nel frattempo, non ha avuto da Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga l’apporto che ci si sarebbe aspettato. I due giovani francesi, pagati, rispettivamente, 80 e 30 milioni, avrebbero dovuto essere il futuro della median madrilena, che ha perso Kroos e presto perderà Luka Modric che, a 39 anni compiuti, non può essere più il traino della squadra. Il suo, il croato, lo ha abbondantemente fatto, ora tocca ai giovani che, però, hanno fatto le cose migliori lontano dal centrocampo. E, a fronte di una spesa da oltre 100 milioni, non può bastare.

CENTRALE - Sembra quasi paradossale, ma, nell’emergenza dell’anno scorso, dopo gli infortuni di Eder Militao e David Alaba, Tchouaméni ha dato il suo meglio da difensore centrale al fianco di Rudiger, risultando decisivo in partite importanti il ritorno con il Lipsia (partita vinta per 1-0) o lo stesso Clasìco di aprile, finito 3-2 sempre per le merengues. Quest’anno, nelle uniche due partite giocare da centrale, si contano due vittorie, contro Espanyol e Villarreal, sei gol fatti e uno solo subito. I due giovani francesi, pagati, rispettivamente,avrebbero dovuto essere il futuro della median madrilena, che ha perso Kroos e presto perderà, non può essere più il traino della squadra. Il suo, il croato, lo ha abbondantemente fatto,E, a fronte di una spesa da oltre 100 milioni, non può bastare.Sembra quasi paradossale, ma, nell’emergenza dell’anno scorso,al fianco di Rudiger, risultando decisivo in partite importanti il ritorno con il Lipsia (partita vinta per 1-0) o lo stesso Clasìco di aprile, finito 3-2 sempre per le merengues.