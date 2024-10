Getty Images

Ilvisto nel Clásico ha messo in evidenza diversi problemi che probabilmente in pochi si sarebbero aspettati di vedere dopo l'arrivo di uno comein estate. Con l'acquisto dell'attaccante francese, infatti, ci si aspettava un Real ancora più dominate di quanto non lo era già stato durante la scorsa stagione, ma in questa prima fase del campionato i Blancos sono inciampati più volte di quanto ci si poteva immaginare.Per comprendere i problemi del Real, è sufficiente fare un paragone proprio con il Barcellona. Il club blaugrana, infatti, in estate ha rinforzato l'organico con l'arrivo di, giocatore che quando è stato schierato in campo ha sempre fatto bene, ma sicuramente non è lui il trascinatore della squadra. Il Real, invece, ha messo a punto l'arrivo di. Se lo scorso anno la squadra era già stellare, con il francese si pensava ad un dominio totale che, però, fino ad oggi non si è ancora visto.

I numeri dicono che. Dopo 11 giornate, infatti, i Blancos contano 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, per un totale di 24 punti. L'anno scorso, invece, i punti conquistati dopo le stesse giornate erano 28, a fronte di 9 successi una sconfitta e un solo pareggio.Se si vuole trovare un capro espiatorio in casa Madrid, si potrebbe parlare della. Il 34enne tedesco, infatti, il 5 luglio si ritirava dal calcio giocato, lasciando un vuoto non indifferente nel reparto centrale del campo del Real. In estate, quindi, si è pensato tanto all'arrivo di Mbappé, ponendo però poca attenzione a cosa avrebbe comportato la perdita di un giocatore come Kroos per gli equilibri dell'undici di Ancelotti.