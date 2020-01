. Con qualche mese di ritardo, ma è arrivato. Oggetto misterioso fino a due settimane fa, ha dato i primi segnali di risveglio incontro la. Poi, il sogno: 3 gol in 2 partite col, tutti decisivi, da subentrante. Anteha ritrovato se stesso: sembrava il giocatore che si era visto pochissimo trae non quello che incantò in Europa con l'e stupì il mondo con laOra, però, è finalmente, per i rossoneri, decisivo.L'ultimo colpo estivo è il secondo colpo di gennaio (dopo Ibra). Arrivato daattraverso uno scambio con, Rebic è stato un colpo 'eccezionale' del, nel senso che è stata una vera e propria eccezione: il fondo americano aveva deciso di non aprire a giocatori in prestito nell'ultima sessione di mercato, Formalmente senza una cifra fissata per il diritto. Dopo mesi difficili, nei quali ha pensato di tornare in Germania, all'Eintracht, il classe '93 ha tirato fuori il carattere, non semplice, mettendosi in luce agli occhi di Pioli. Ed è stato ripagato.Illo agevola, in quanto può ricoprire sia il ruolo di esterno offensivo che, soprattutto, quello di seconda punta al fianco di Zlatan. I numeri, nel 2020, sono dalla sua:. Coi tifosi rossoneri che fanno festa ai suoi gol, e conche sorride per la sua scommessa. Il 16 dicembre, a Radio Rai, il Chief Football Officer rossonero diceva: "​Cosa succede? Scelte tecniche, è un giocatore molto potente, molto veloce, gli servono spazi e il cambio dal calcio tedesco a quello italiano è grande. Poi col Napoli, che stava facendo anche bene, si è fatto male, rimanendo eroicamente anche in campo. Questo è un calcio diverso, c'è spazio ridotto e può soffrire questo.".@AngeTaglieri88