Vincitu scommesse è il capofila di una serie di siti di gioco che sta riscuotendo un buon successo tra gli appassionati. Secondo statistiche recenti questa piattaforma rientra tra le prime 25 piattaforme con licenza ADM più frequentate in Italia. Per realizzare la nostra recensione Vincitu abbiamo speso diverse ore provando tutte le sezioni del sito e verificando le varie funzionalità a disposizione. Ecco il risultato delle nostre prove con la descrizione completa di Vincitu scommesse.

Il nostro riscontro su Vincitu

Il sito di scommesse Vincitu si è rivelato davvero interessante sotto molti punti di vista. Il primo punto riguarda la volontà di ampliare il numero di servizio offerti. Infatti, sono presenti le funzioni di Bet Exchange per le scommesse sportive e il bingo live.

Chi ama puntare sugli eventi sportivi trova un bonus sul primo deposito del 50% fino a 25€ specificamente dedicato alle scommesse. Un’ottima notizia per gli appassionati di sport. C’è poi il bonus casino che può arrivare fino a 1000€, di cui 200€ senza deposito.

I metodi di deposito e di prelievo comprendono gli strumenti più utilizzati dai giocatori con limiti minimi che arrivano fino a 1€ (un valore aggiunto che pochissimi siti di scommesse offrono). Il servizio clienti mette a disposizione anche il numero di telefono, fatto abbastanza raro.

Recensioni Vincitu sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Vincitu offre un allettante bonus scommesse di benvenuto, che consiste in un credito aggiuntivo del 50% rispetto all'importo ricaricato, fino a un massimo di 25€. Ciò che rende questa promozione particolarmente vantaggiosa è il requisito di puntata tra i più bassi del mercato: per sbloccare il bonus, è sufficiente rigiocarlo una sola volta su una scommessa multipla composta da almeno quattro eventi, con una quota complessiva pari o superiore a 3.00 (quota minima per selezione di 1.30).





Nel complesso, l'offerta di benvenuto di Vincitu per le scommesse sportive risulta molto interessante, grazie a termini e condizioni equilibrati e favorevoli ai giocatori.

Il bonus di Vincitu a confronto

Abbiamo voluto confrontare il bonus di benvenuto sportivo di Vincitu con quelli di due importanti operatori del settore: Snai e bet365. Ciò che emerge da questo confronto è un interessante equilibrio tra i vari aspetti offerti dalle piattaforme.



Snai, ad esempio, offre un bonus di benvenuto più elevato rispetto a Vincitu (1024€) e include un bonus senza deposito di 15€, ideale per esplorare tutte le sezioni del sito, incluse quelle non strettamente legate alle scommesse sportive. Questo permette agli utenti di avere maggiore flessibilità nell’utilizzo del credito promozionale. La promo Snai però prevede dei requisiti di puntata abbastanza elevati (x6) per sbloccare il bonus sul deposito.



D'altro canto, bet365, pur offrendo anch'esso un massimale di bonus più elevato rispetto a Vincitu, impone requisiti di puntata decisamente più severi. Per sbloccare il bonus di bet365, infatti, è necessario rigiocarlo tre volte (x3), un requisito molto più impegnativo rispetto a quello di Vincitu, che richiede solo una puntata (x1) su una multipla di almeno quattro eventi, con una quota complessiva pari o superiore a 3.00 e una quota minima di 1.30 per selezione.



In sintesi, sebbene Snai e bet365 offrano massimali di bonus più alti, Vincitu si distingue per la semplicità dei suoi requisiti di puntata. Questo rende Vincitu una scelta ideale per chi preferisce un bonus più facile da sbloccare, pur rinunciando a un importo promozionale più elevato.





Come procedere alla registrazione su Vincitu

La procedura di registrazione è suddivisa in 6 parti e si avvia cliccando sul pulsante “Registrati” posto in alto a destra sullo schermo. Ecco le parti da completare in successione per iscriverti a Vincitu Scommesse.

Nella prima schermata vanno inseriti i dati anagrafici utili per ottenere il codice fiscale che verrà calcolato automaticamente.

A questo punto si scelgono username e password, domanda segreta e risposta, indirizzo email e numero di telefono valido per attivazione tramite codice invitato tramite SMS.

Poi si sceglie il bonus di benvenuto tra quello per casinò o per le scommesse sportive.

Ora si inseriscono i dati relativi alla residenza e si fissa un limite massimo settimanale di deposito.

Proseguendo vanno indicati gli estremi relativi a un documento d’identità. La copia fronte retro di tale documento dovrà essere inviata in seguito per validare il conto gioco.

Infine si dovranno accettare i “Termini e Condizioni” previsti per l’utilizzo di Vincitu scommesse per completare la registrazione.

Nota dolente di Vincitu è l’assenza della registrazione con SPID. Come avete potuto notare dal nostro elenco puntato che riassume gli step per aprire il conto gioco, la registrazione classica è abbastanza rapida. Tuttavia, volendo suggerire a questa piattaforma un’area di miglioramento, consigliamo di aggiungere la possibilità di aprire un conto con l'identità elettronica, così come avviene per altri siti scommesse spid.

Vincitu, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Vincitu è un sito di gioco molto ampio e complesso e ovviamente la navigabilità non è così agevole. Già si capisce dalle voci presenti nel menù principale posto in alto sullo schermo.

Casino

Casinò Live

Sport

Sport Live

Betexchange

Bingo

Bingo Live

Poker

Ippica

Altri giochi (Virtuals, Totocalcio, Skill games, Gratta e vinci, Lotto, 10 e Lotto, Million Day)

Per rendere in parte più agevole la navigazione si è optato per un menù molto ampio. La scelta ci sembra corretta.

La sezione dedicata ai giochi di casinò comprende circa 1300 giochi tra versioni digitali e tavoli live. Sono 35 i fornitori di contenuti presenti, i tavoli live sono affidati a Evolution Gaming e Pragmatic Play.

La sezione dedicata al poker online ha il vantaggio di non richiedere l’installazione di un apposito client. Basta essere registrati. Una delle novità più interessanti è il bingo live con presentatori italiani in diretta streaming dalle 9:00 alle 4:00 di notte. Per gli scommettitori il punto forte risulta ovviamente il bet exchange che spieghiamo più avanti.

In definitiva, Vincitu è un sito di gioco molto ampio che comunque si lascia utilizzare in modo agevole. Per un casinò online di queste dimensioni è normale fare qualche compromesso sul lato navigazione, ma tutto rimane in termini ampiamente accettabili.

Vincitu App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Collegandosi al sito Vincitu scommesse da smartphone e tablet non compare immediatamente l’opzione dell’app per dispositivi mobili. Bisogna aprire il menù principale per scoprire la sua presenza. Si tratta di un elemento da migliorare.

Una volta scelta la versione Android o iOS, si procede al download e all’installazione. Diciamo subito che l’app è decisamente orientata agli appassionati di scommesse sportive. La versione mobile del sito invece propone subito i vari bonus di benvenuto come la versione PC. Questo non vuol dire che non si possa avere accesso ai giochi da casinò.

In alto troviamo una selezione degli sport con gli eventi più caldi del momento, a partire sempre dal calcio, con appena sotto i match in corso. In basso troviamo il menù di navigazione che comprende la sezione casinò, e i bonus.

Nella versione Android da noi provata non abbiamo rilevato particolari criticità, anche se alcuni utenti iOS hanno segnalato sull’Apple store dei malfunzionamenti come bug e crash.

Vincitu: recensioni su palinsesto sportivo

Sono 3 le sezioni principali dedicate alle scommesse sportive in Vincitu, Sport, Sport Live e Bet Exchange. Ognuna di esse è davvero importante e delinea un servizio davvero completo.

Nella sezione Sport c’è il palinsesto degli eventi sportivi con in evidenza i pronostici calcio di oggi. Su Trustpilot ci sono molte opinioni su Vincitu che segnalano la presenza di quote competitive. La nostra opinione è che questo è vero soprattutto per gli eventi di minore richiamo. Bisogna ricordare che il bookmaker fa il suo lavoro, quindi è difficile trovare differenze sostanziali rispetto alla concorrenza negli eventi di maggiore richiamo. Gli sport disponibili sono tutti quelli che è lecito aspettarsi con anche tanti eventi minori.

La pagina degli eventi live è ben realizzata con una chiara suddivisione per disciplina dei match in corso. Tutte le quote sono costantemente aggiornate per effettuare le scommesse live al momento giusto.

Betting exchange su Vincitu: cos’è e come funziona

Vincitu è uno dei pochi bookmaker (uno di questi è BetFlag) che ha scelto di introdurre il betting exchange. Si tratta di una pratica che permette di assumere non solo la parte dello scommettitore, ma anche quella di bookmaker.

Facciamo un esempio per spiegare come funziona. Poniamo che per la partita di calcio tra Real Madrid e Barcellona io decida di “bancare” la vittoria della squadra catalana per 10€ con quota 2,50.

Questo vuol dire che accetto una scommessa di 10€ sulla vittoria del Barcellona e sono disposto a pagare 25€ a chi fa la puntata e vince. Con il pareggio o la vittoria della squadra madrilena io vinco i 10€ della scommessa fatta dal mio “avversario”. Una volta bancata una scommessa, 25€ del mio conto gioco sono congelati a garanzia dell’altro giocatore in attesa di conoscere il risultato. Allo stesso modo io posso puntare eventi bancati da altri scommettitori.

In Vincitu è ammesso il betting exchange per eventi singoli prematch e live, con importo minimo di 0,50€. Vincitu si riserva di trattenere una commissione del 5% sulla vincita netta. Si tratta di condizioni standard che rientrano nella media del betting exchange.

Valutazione della sezione live streaming

Nella pagina di Sport Live di Vincitu scommesse è presente la voce relativa allo streaming live. Qui troviamo tutti gli eventi che saranno trasmessi in diretta streaming sul sito durante la giornata.

Va sottolineato che in genere sono streaming di eventi minori che non sono oggetto di abbonamento in Italia. Quindi, non c'è da aspettarsi di vedere gli eventi sportivi di maggior richiamo. Se invece si preferisce scommettere su sport e match meno popolari, potrebbe essere possibile trovare la diretta per seguire personalmente l’andamento della puntata effettuata.

Il casinò Vincitu: 1300 giochi e buona qualità

Vincitu scommesse ha suddiviso la parte dedicata ai giochi di casinò in sole 2 parti, una dedicata ai giochi digitali e quella dei tavoli live. Può sembrare una ripartizione un po’ semplicistica, però da qui troviamo dei sottomenù molto dettagliati che aiutano a trovare in pochi clic quello che stiamo cercando.

Ad esempio, la sezione casinò è a sua volta suddivisa in

Da non perdere

Top room

Jackpots

Top slot

Crash game

Top 10 Slot

Giochi da tavolo

Preferiti

In particolare segnaliamo la presenza della sezione dedicata ai giochi da tavolo digitali, che non si trova facilmente negli altri siti di casino online. Il motivo è che negli ultimi tempi i casinò spingono molto sui giochi da tavolo live, ma questo non vuol dire che non esistano ancora gli appassionati dei giochi più classici. Questo è sicuramente un aspetto che ci ha portato ad assegnare una stellina in più nella nostra valutazione complessiva.

Inoltre, come abbiamo anticipato, la sezione live è affidata a Evolution Gaming e Pragmatic Play, con tavoli in lingua italiana e i game show più popolari come Monopoly Live, Sweet Bonanza Candy Land, Crazy Time, Treasure Island e Dream Catcher. Si ricorda che l'emergente operatore offre ai nuovi iscritti un bonus casino di 1000€ di cui ben 200 euro senza alcun deposito richiesto.

Vincitu metodi di pagamento disponibili

I depositi e i prelievi sono davvero fondamentali in un sito di gioco e Vincitu scommesse svolge il suo compito molto bene. In particolare sui depositi e i prelievi minimi ci attestiamo su livelli davvero notevoli. Ecco la lista dei metodi di pagamento disponibili.

Postepay - Dep min. 1,00€ - 24/48 ore

Nuvei - Dep min. 5,00€ - 24/48 ore

PayPal - Dep min. 5,00€ - 24/48 ore

Bonifico - Dep min. 5,00€ - 24/48 ore

Bollettino postale - Dep min. 5,00€ - Prelievo non previsto

Carta bancaria o Skrill - Dep min. 5,00€ - 24/48 ore

Prepagata - Dep min. 2,00€ - Prelievo non previsto

Servizio clienti Vincitu, anche il numero di telefono

Per verificare la funzionalità del servizio abbiamo utilizzato la chat live che è aperta anche ai non iscritti per chiedere una semplice informazione. Abbiamo chiesto quali fossero i tempi di prelievo nel caso si utilizzasse PayPal. La risposta è arrivata rapidamente, spiegando che in genere servono dalle 24 alle 48 ore, salvo la necessità di ulteriori verifiche. L’esperienza ci ha soddisfatto per buona rapidità e precisione nelle informazioni.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Il servizio assistenza clienti di Vincitu è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 9:15 alle 22:00. Oltre alla chat live, c'è il numero di telefono 081.5288633, ma anche l’indirizzo email helpdesk@vincitu.net.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Siamo andati a cercare in rete le opinioni degli iscritti a Vincitu scommesse e abbiamo avuto un riscontro tutto sommato positivo di Vincitu. In genere c’è una certa soddisfazione per le quote proposte e per il funzionamento del sito in generale. C’è un comune apprezzamento per la quantità e la qualità dell’offerta. Opinioni contrastanti sui tempi di riscossione delle vincite, come anche per l’app per dispositivi mobili. Ecco alcune delle opinioni Vincitu più rilevanti.

PRO Quote competitive

Presenza betting exchange

Aree extra scommesse (es. Bingo Live) CONTRO App Mobile da migliorare

Numero eventi streaming disponibili

Assenza registrazione SPID

Recensioni Vincitu: il verdetto finale di CalcioMercato

La nostra recensione dedicata a Vincitu scommesse si conclude con un bilancio sicuramente positivo per un operatore tutto italiano. Si tratta di un sito che offre tantissime opzioni di gioco e di qualità molto elevata. La navigazione in certi casi non è rapidissima dato il numero di menù necessari a gestire il tutto.

La sezione scommesse è ben realizzata e non mancano il cash out e il betting exchange. Le quote in alcuni casi sono interessanti, ma, come per tutti i siti di scommesse, bisogna cercare un po’.

Anche per quanto riguarda i metodi di pagamento e il servizio assistenza siamo su buoni livelli. Nel complesso quindi Vincitu è una buona alternativa agli operatori più rinomati in Italia.

Domande Frequenti (FAQ)

Vincitu è sicuro?

Vincitu è in possesso della licenza per il gioco a distanza numero 15200 rilasciata dall’ADM. Si tratta quindi di un casinò legale e sicuro.

Perché scegliere Vincitu?

Si tratta di un sito di gioco che offre un’ampia scelta di gioco e di opzioni di scommessa, compreso il cash out e il betting exchange.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Vincitu?

Forse si potrebbe ampliare la scelta dei giochi di casinò e dei tavoli live. Da migliorare l’app per dispositivi mobili.