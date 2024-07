Siti scommesse SPID, i bookmakers con questo metodo di registrazione

In questo articolo spiegheremo cosa si intende per siti scommesse SPID e come mai può essere molto conveniente preferire i bookmaker che consentono di aprire un conto sfruttando il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di un’alternativa rapida e a volte vantaggiosa anche dal punto di vista economico, con bonus dedicati. I siti scommesse con registrazione SPID sono ancora pochi in Italia, ma non a caso i brand più abili ad abbracciare le novità si sono fatti trovare pronti. Spiegheremo quindi come completare le registrazione con SPID ai siti di casinò e betting e quali sono i più vantaggiosi.

Migliori siti scommesse con SPID in Italia a Luglio 2024

Le nostre analisi dei siti scommesse con registrazione SPID

La nostra Top 6 dei siti scommesse con SPID nasce dall’idea di suggerire un ventaglio di alternative molto differenti. Se Goldbet, Better e Betflag sono siti scommesse con registrazione SPID che offrono un bonus immediato senza deposito proprio a chi preferisce questa ad altre opzioni, altri come Leovegas, Snai e Sisal non hanno studiato una promozione extra, ma spiccano per altre caratteristiche, come palinsesto, navigabilità delle app e bonus SPID per il casino. Ecco dunque quando è conveniente la Registrazione ai siti scommesse con SPID.

Il miglior sito scommesse con SPID per noi è Snai

Che si scelga il vecchio o il nuovo sito la registrazione con SPID per le scommesse è consentita anche su Snai. Molti avranno notato che lo storico brand italiano del gioco si è appena rifatto il look, senza però fallire il test di chi ha provato ad iscriversi passando per l’identità digitale. Subito dopo l’inserimento del codice fiscale al potenziale nuovo iscritto viene data la possibilità di scegliere tra l’iscrizione al sito betting e casino con SPID o con l’invio del documento. Strade diverse, la prima è più rapida, per arrivare ad un palinsesto che a nostro avviso rende Snai il miglior sito scommesse con SPID. Decisivo anche il bonus:

Senza deposito: 15€ gratis alla registrazione, cosi suddivise: 5€ free + 5€ Casino e Slot Playtech + 5€ free spin Slot Capecod

. 15€ gratis alla registrazione, cosi suddivise: 5€ free + 5€ Casino e Slot Playtech + 5€ free spin Slot Capecod

Promo sul primo deposito: 50% fino a 500€ Bonus Gold scommesse + 50% fino a 500€ di bonus casinò

50% fino a 500€ Bonus Gold scommesse + 50% fino a 500€ di bonus casinò

Extra Bonus: 9€ per le scommesse Virtual, Bingo e Roulette

Leovegas Scommesse con SPID propone un bonus raddoppiato

Senza deposito: assente per le scommesse; 50 free spins per il casinò.

assente per le scommesse; 50 free spins per il casinò.

7 giorni di tempo prima della scadenza del bonus. Utili per studiare le scommesse.

prima della scadenza del bonus. Utili per studiare le scommesse.

Deposito minimo alto, ma nel complesso un buon potenziale di bonus massimo. Con Il deposito minimo è 20€ è possibile strappare il massimo bottino da 500€

Con Il deposito minimo è 20€ è possibile strappare il massimo bottino da 500€

Non esistono requisiti di puntata. Questo permette di scegliere quote molto prudenti.

Questo permette di scegliere quote molto prudenti.

Le chance di successo sono due. La prima possibilità è su una scommessa pre-match e la seconda sulle live, entrambe da 10€.

Sisal registrazione SPID con 20.800€ di bonus

Due bersagli con una freccia: L'operatore, oltre ad essere uno dei pochi bookmaker con SPID anche da app, dà la possibilità per chi effettua il primo deposito di almeno 20€ di selezionare 2 schedine con le quali provare ad ottenere 2 vincite potenziate del 100% fino a 500€. Non manca la fantasia al portale arancione di Leovegas ed essendo un promo molto originale merita un ragionamento sui vantaggi rispetto ai bonus presentati sinora:

Tra i top siti scommesse con SPID troviamo anche Sisal scommesse, anche se a differenza di Better l’utilizzo dell’identità digitale non porta ad incrementare il bonus. Tuttavia la promozione sul primo deposito è già molto generosa soprattutto grazie all’opzione “Salva il Bottino”, il gioco a quiz che potrebbe garantire ai nuovi iscritti 20.000€. Impossibile fare paragoni con bonus di altri operatori e questo budget è a disposizione anche per chi vuole legarlo al welcome bonus Casino con SPID. Con la promo betting di Sisal da 20800€, che richiede il codice BT-800 in fase di registrazione, si può sbloccare anche il 70% del primo deposito fino a 70€, fino a 730€ in 35 settimane e 10€ di scommesse free con una ricarica minima di 10€

Senza deposito: molto elevato con il "salva bottino" fino a 20.000 euro.

molto elevato con il "salva bottino" fino a 20.000 euro.

7 giorni di tempo prima della scadenza del bonus. Utili per studiare le scommesse.

prima della scadenza del bonus. Utili per studiare le scommesse.

La promo sul deposito: offre un pacchetto complessivo molto interessante fino a 800€.

offre un pacchetto complessivo molto interessante fino a 800€.

Nota negativa: A differenza di Better, l'utilizzo dell'identità digitale SPID non incrementa il bonus.

Registrazione SPID Better con 1000€ euro in più

Senza deposito: 1000 euro extra con registrazione SPID.

1000 euro extra con registrazione SPID.

Extra Bonus: Fino a 24€ sul primo versamento per Sport e Virtuali

:Fino a 24€ sul primo versamento per Sport e Virtuali

Promo sul deposito: 200% fino a 1000€ sulle scommesse sportive(la media di mercato è del 100%) con rollover del 6x, con puntate almeno in tripla e con quota del singolo evento pari ad almeno 1.50.

200% fino a 1000€ sulle scommesse sportive(la media di mercato è del 100%) con rollover del 6x, con puntate almeno in tripla e con quota del singolo evento pari ad almeno 1.50.

Caricamento offerta molto rapido: tempi record per l'accredito del bonus (1 ora)

Goldbet con SPID bonus 1000 euro extra

Le caratteristiche principali dei top bookmakers con SPID

Bookmaker con SPID Caratteristica Goldbet Bonus esclusivo con SPID fino a 2.024€ Sisal Importo bonus più alto fino a 20.800€ (valido con registrazione SPID e classica) Betflag Miglior Bonus registrazione CIE casino di 5.000€ gratis Leovegas Il bonus più originale con 2 vincite potenziate fino a 500€ (valido con registrazione SPID e classica) Snai Miglior Bookmaker con SPID per palinsesto Sportivo: 1024€ Better Miglior Bookmaker per rapidità erogazione bonus SPID 2.024€

Come funziona la registrazione nei siti scommesse con SPID

Better è tra i migliori Siti scommesse con SPID per l’offerta di benvenuto: entro 1 ora dalla registrazione al nuovo iscritto vengono accreditati 1000€ per giocare alle slot con requisito di puntata 50x. Attenzione: il bonus è riscattabile solo se si effettua la registrazione al Casino con SPID. Inoltre, con la speciale promo per le Scommesse Europei 2024 si arriva a 2024€. Ecco i motivi che ci hanno portato a scegliere Better per cominciare a presentare i migliori Siti scommesse registrazione con SPID:In occasione degli Europei è partita tra i vari bookmaker la sfida della promozione migliore e Goldbet ha rilanciato con 2.024€ per i nuovi iscritti, a condizione che si apra il conto gioco con lo SPID. Se 1024€ sono legati al primo deposito, altri 1000€ sono un’esclusiva extra per chi preferisce la registrazione al sito scommesse con Spid. In questo caso quindi l’utilizzo dell'identità digitale è una “Condicio sine qua non”, mentre con Leovegas e Sisal registrazione con SPID e bonus benvenuto non sono legati.

Andiamo ora vedere come registrarsi ai siti scommesse con SPID. Il punto di partenza è lo stesso dell’iscrizione classica, con la differenza che invece di avere a portata di mano la copia del documento d’identità è necessario essere già registrati al sistema di autenticazione utile ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di altre aziende private. Ecco dunque completare l’iscrizione con SPID ad un casinò o ad un bookmaker in pochi e semplici passaggi e sono praticamente gli stessi per tutti i siti di gioco online:

Accedere all'area "Registrati" del sito



Inserire codice fiscale



Inserire le proprie credenziali SPID e il fornitore di Identity Provider



Confermare l'invio dei dati al sito, impostare il limite di ricarica e scegliere il bonus di benvenuto



Scegliere User e Password per creare il conto gioco personale

Come funziona la registrazione con CIE

Alcuni dettagli per la registrazione nei siti scommesse SPID da mobile

Cosa fare se non hai ancora SPID o CIE

Pro e contro tra SPID, CIE e registrazione Classica

PRO

Maggiore rapidità nella registrazione al sito



Maggiore tutela dei dati sensibili



Possibilità di completare la registrazione anche tramite app



Bonus speciali dedicati anche senza deposito



E' una buona occasione per vincere la pigrizia e generare finalmente la propria SPID

CONTRO

Sono ancora pochi i siti scommesse che accettano la registrazione tramite SPID e CIE



Per chi non è ancora in possosse dello SPID, il rilascio richiede un po' di pazienza

Altri siti scommesse con SPID

La nostra opinione sui bookmakers e casino con SPID in Italia

Domande Frequenti sui siti scommesse con SPID

Tutti i siti scommesse hanno la registrazione SPID?

I siti scommesse con registrazione CIE sono pochissimi nel mercato italiano. Questa procedura è ulteriormente limitata rispetto alla registrazione con SPID, ma senza dubbio Betflag fa eccezione. In questo caso il Bonus casino CIE arriva a 5000€ ed è il più generoso tra quelli disponibili. L’opzione della Carta di Identità Elettronica è gemella rispetto alla registrazione ad un sito scommesse con SPID: è rapida e garantisce la massima sicurezza per il giocatore. Paga ancora il fatto di essere stata introdotta per ultima ed è solo per questo motivo che viene ancora un po’ snobbata dai bookmaker.Quanto detto finora, dai bonus alle altre informazioni, è valido anche per chi si registra tramite SPID ad un app scommesse. Facendo la prova la procedura è stata persino più rapida rispetto a quella da desktop, visto anche gli identity provider hanno un'applicazione per gestire CIE e SPID e si ha letteralmente tutto l’occorrente a portata di mano: la registrazione al casino di Leovegas in particolare è stata piuttosto agevole, come del resto gestire l’operazione della prima ricarica. Ovviamente, i dati personali sono al sicuro sia via web sia da mobileOvviamente non solo gli appassionati di siti scommesse hanno bisogno dello SPID, che dal 1° ottobre 2021 è diventato obbligatorio per poter accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Possedere un’identità digitale del resto è il modo più sicuro per interagire con le società private, comprese quelle del gaming, quando è necessario comunicare alcuni dati personali. Nonostante ciò, in molti hanno mosso questo passo verso la tecnologia proprio con lo scopo di completare la registrazione ad un casinò con SPID. Per l'attivazione è necessario aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di un documento, del codice fiscale, della mail e del numero di cellulare. I gestori di identità digitale sono una decina e tutti guidano gli utenti nei passaggi che permettono di attivare lo SPID.Rapidità e sicurezza nel mondo delle scommesse online: SPID e CIE hanno portato solo novità positive. L’unico aspetto negativo è che al momento la lista dei siti scommesse SPID è ancora limitata e onestamente all’appello mancano ancora brand piuttosto importanti. Ecco dunque una lista dei vantaggi e degli svantaggi della registrazione con SPID rispetto alla procedura classica.Come visto spesso la registrazione con SPID ai siti scommesse è conveniente, ma a volte dovendo scegliere è preferibile sfruttare il welcome bonus in altri modi. Ad esempio la promo Betflag Casinò SPID propone 3000 euro di bonus extra e si sale a 5000 utilizzando la CIE, la carta d'identità elettronica, a fronte dei 1000 euro offerti per chi passa per la registrazione classica: la differenza è enorme se si pensa che per il giocatore cambia poco o nulla. Con il betting la situazione è ben diversa: 150 euro di bonus senza deposito usando la CIE, 100 con lo SPID e 50 per il metodo classico che prevede l’invio del documento. Consulta anche la nostra pagina bonus scommesse 2024 per individuare altre interessanti offerte.Giunti al termine di questa guida sui casino e sui Siti scommesse con SPID possiamo solo confermare che l’obiettivo di offrire un servizio di facile utilizzo per i giocatori è stato realizzato. Va quindi elogiato l’impegno dei brand che hanno aggiornato l’area dedicata alle registrazioni dei nuovi utenti e in particolare quei brand che hanno allegato un bonus extra. Per quanto riguarda i giocatori non può passare in secondo piano il fatto che al di là del risparmio di tempo, il vantaggio principale è quello di affidarsi ad una procedura che mette ancora più al sicuro i dati personali.

No, al momento la lista dei siti che accettano la registrazione con SPID è un po’ limitata, ma tra i brand non mancano i colossi del gioco online.

Quali sono i siti scommesse SPID con bonus extra alla registrazione?

Better, Goldbet e Betflag sono i siti scommesse con SPID che offrono un bonus extra per chi sceglie questa opzione.

Quali sono i migliori siti scommesse con SPID?

Snai, Sisal, Goldbet e Leovegas sono i migliori siti scommesse con SPID, valutando sia il palinsesto sia la qualità delle app e dei bonus.

Quali sono i migliori casino con SPID?

Tra i casino online con SPID possiamo segnalare per valore dei bonus e per l’offerta dei giochi Lottomatica e Betflag.