Record di ammonizioni e minacce dopo la partita: l'arbitro Taylor fermato dalla Premier League

Getty Images

Purtroppo per i tifosi romanisti, il nome dirimarrà ben chiaro nella memoria giallorossa: suoi, infatti, gli errori arbitrali costati la finale di Europa League 2023 contro il Siviglia a Budapest.Oggi, Taylor è ancora una volta sulle prime pagine in Inghilterra per via del suo arbitraggio nella partita di campionato tra Bournemouth e Chelsea:(il precedente di 12 ammonizioni era risalente a Wolves-Newcastle nel 2010 e Chelsea-Tottenham del 2016), e grandi polemiche nel post-gara, soprattutto da parte del tecnico delle Cherries, Andoni Iraola: "Non parlerò dell'arbitro. Ne ho parlato e non funziona, quindi ho deciso che proverò il contrario e vedrò cosa succede", ha detto.

Per questo, e per le tante minacce che sono arrivate a lui e alla sua famiglia via social media,che sarà comunque presente in campo come quarto uomo nella sfida tra Southampton-Ipswich Town e poi il giorno successivo nel match Brighton-Nottingham Forest.