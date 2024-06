Getty Images

Reijnders: "Ci vuole un po' di tempo per abituarsi al Milan, a me è stato chiaro..."

24 minuti fa

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, parla in conferenza stampa dal ritiro della nazionale olandese, che si sta preparando per gli Europei: "Il Milan? All’inizio ci vuole un po’ di tempo per abituarsi e adattarsi. In realtà mi è stato subito chiaro quale fosse il mio ruolo nel gruppo al Milan e quello che si aspettavano da me. Sono riuscito a farlo bene in questa stagione". "Al di là di questo siamo stati aiutati tantissimo dalle persone che lavorano al Milan", aggiunge il centrocampista, classe 1998.



Per Tijjani Reijnders, nella sua prima stagione in rossonero, il bilancio è stato di 50 presenze e 4 gol. Il 19 luglio del 2023 Reijnders si era trasferisce al Milan dall'AZ Alkmaar per circa 20 milioni di euro più bonus, firmando un contratto quadriennale, fino al 30 giugno del 2027.