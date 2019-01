La regressione di Dybala sembra 'evidente'. O almeno questo è il pensiero che si evince dal sito ufficiale del quotidiano Repubblica. "Il talento argentino della Juventus sta trovando più spazio tra centrocampo e la trequarti, ma è evidente la regressione rispetto allo scorso campionato", le specifiche parole di Nicola Sellitti. Che evidenzia inoltre come i numeri siano calati: appena due reti in campionato (ma cinque in Champions League), mentre addirittura 22 erano arrivati nella passata stagione. Insomma, per Repubblica "la marcia indietro è sotto gli occhi di tutti". A quasi 26 anni, per il quotidiano, gli accostamenti "inopportuni" con Messi e Neymar sono lontani.