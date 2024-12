Repubblica - Il fondo Carlyle aiuta Cardinale a tenersi il Milan? Il ruolo di Ibrahimovic

Come abbiamo riportato su calciomercato.com nei giorni scorsi, l'influenza dell'ex campione svedese su ogni aspetto della quotidianità – dalla gestione della prima squadra, a quella del settore giovanile e di Milan Futuro, passando per gli aspetti più amministrativi e di marketing – sta assumendo contorni sempre più marcati. In qualità di senior advisor del patron Gerry Cardinale,, in relazione alla famosa questione del vendor loan concesso da Elliott a RedBird, destinato a scadere entro agosto 2025. E che pone interessanti quesiti su chi sarà a gestire il club di via Aldo Rossi in un futuro prossimo.Per Repubblica,Tra le opzioni in essere quello di un prolungamento del prestito a tassi di interesse più alti o, per l'appunto, quello di farsi aiutare per chiudere il debito e diventare a tutti gli effetti il proprietario del club.rivelata oggi da RepubblicaE' evidente che, qualora questa ricostruzione corrispondesse alla realtà, si tratterebbe di una mossa piuttosto esplicita per allontanare l'eventualità che RedBird perda il possesso del Milan e di riflesso l'attuale azionista di riferimento e il suo braccio destro escano di scena.