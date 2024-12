Milan, confronto tra Ibrahimovic e Fonseca: dichiarazioni del tecnico per alzare il livello, confermata la fiducia

, alla festa natalizia del settore giovanile del, in scena a San Siro, doporilasciate da parte del tecnico portoghese, in seguito alla sofferta vittoria ottenuta contro la Stella Rossa, nella quinta giornata di Champions League:I due si sono parlatidato che le parole di Fonseca vengono viste dalla dirigenza come cheper dare unaL'allenatore ha spiegato, che ha lasciato qualche strascico nell'ambiente rossonero.

. Dunquetra tecnico, dirigenza e squadra, ma lo scenario previsto è stata la festa di Natale del settore giovanile, a cuiovverPresentiprossimo appuntamento domenica sera a San Siro, contro il Genoa, per la 16esima giornata di Serie A e, col portoghese ben saldo in panchina.