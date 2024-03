Repubblica - Inter, per Oaktree il prestito è 'a forte rischio'. 6 settimane per trovare i fondi, Marotta non si tocca

passerà inevitabilmente da unaimportantissima che è stata da tempo, già dal 2021,Questo sarà infatti l'ultimo giorno possibile per Steven Zhang per rimborsare ali 275 milioni di euro di prestito con tanto di interessi per una cifra complessiva di circa 375 milioni e se non ci sarà rimborso o nuovo accordo il fondo statunitense potrà esercitare il proprio diritto di esautorare l'attuale proprietà e prendere il controllo del club nerazzurro.Vi abbiamo raccontato ieri deldi un anno la scadenza della restituzione del prestito aggiornando i tassi di interessi maggiorandoli seguendo l'attuale mercato del credito. Secondo Repubblica, infatti, il motivo è legato alla valutazione data a questa operazione a livello finanziario condel fondo a Londra che gestisce il prestito cheSe le parti non trovassero un accordo, sempre secondo il quotidiano, le opzioni sul tavolo rimarrebbero due. La prima porta Zhang a trovarestanno dialoganco in queste settimane con due fondi che potrebbero garantire l'importo da 400 milioni. I tempi per questo genere di affari sono però molto stretti dato cheLa seconda opzione, invece, vedrebbe semplicemente l'ingresso di Oaktree nel club o al posto di Zhang, con l'escussione del pegno, o convertendo gran parte del debito in azioni (verosimilmente la maggioranza) con un accordo fra le parti. L'obiettivo del fondo è quello di chiudere una delle due opzioni entro fine aprile così da potersi muovere per il futuro del club (e del proprio investimento) entro l'estate.E ai tifosi cosa rimane? Con una proprietà in bilicoancora una volta ciò che in questi anni è stata la salvezza del club ovveroche ha tenuto in linea di galleggiamento il club. E in particolare, sia che resti Zhang, sia che entri OaktreeL'amministratore delegato dell'area sport è ritenuto non solo un garante del club, ma anche un valore aggiunto per la strategia di crescita aziendale.