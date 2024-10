Repubblica - Milan, Cardinale ha messo in vendita il suo 22%. Nel dossier Superbonus ai dirigenti, stadio e obiettivi minimi in campo

Che futuro per il? Passano i mesi e con essi si avvicina la data di scadenza del vendor loan sottoscritto dal Fondo RedBird Capitals e da Gerry Cardinale con il Fondo Elliott che, vendendo il club, ha prestato ai compratori circa 560 milioni di euro che, al 31 agosto 2025 toccheranno con interessi e commissioni, oltre 700 milioni. In mezzo anche il discorso legato allo stadio sempre suddiviso fra San Siro e San Donato. E allora? È proprio da qui che nascono i problemi, o meglio, la necessità di trovare finanziamenti per sostenere il business plan che Cardinale ha stilato per i prossimi anni.

RedBird è oggi proprietario di circa il 96% del Milan, ma secondo quanto scoperto da Repubblica, dal lontano maggio 2024. Lo si ricava da un documento commerciale che, società di investimenti e consulenza finanziaria, ha iniziato a mettere in circolazione per conto di RedBird a potenziali investitori l’acquisto di una quota azionaria, pari al 22% del capitale. Questo il testo citato nel documento: "vendendo al prezzo base di costo (cioè senza guadagno ndr.) fino a 150 milioni del capitale investito iniziale di 681 milioni, data la necessità dell’azienda di abbassare l’importo dell’investimento per riequilibrare il portafoglio".

In quel documento che appunto ci fa fare un balzo indietro di quasi 5 mesi, il Milan e il fondo RedBird parlavano anche della possibilità di realizzare uno- e con la partenza dei lavori ad. Lo stadio sarebbe stato da oltre settantamila posti di cui oltre tredicimila premium (club, logge, skybox), e a cui aggiungere la creazione del nuovo quartiere generale del club, di un nuovo store, di un museo, un hotel, e diverse aree ristoranti e bar oltre a negozi al dettaglio. Dichiarazioni di intenti che oggi stridono con l'indicazione di provare a realizzare in ogni caso un nuovo impianto ma in coabitazione con l'Inter per abbattere i costi.

Oltre allo stadio viene descritto nel documento l'andamento sportivo che il club si prospetta di avere nei prossimi anni in Italia e in Champions League.per i prossimi tre anni in Serie A e2025/26 e 2026/27 di Champions League.Sempre nel dossier si ipotizza la cessione di diverse quote di minoranza a fondi arabi o a famiglie miliardarie: "Sulla base dei nostri colloqui con RedBird riteniamo che probabilmente, per fornire liquidità agli investitori che desiderano vendere prima del completamento del nuovo stadio nel 2029"

Per far sì che tutto questo rimanga in linea con gli obiettivi, infine, nel documento emerge il, ovvero i bonus da garantire ai manager suddivisi su differenti scenari che vanno dalla costruzione dello stadio al naufragio del progetto. Di fatto persi va da 569 milioni di euro di bonus massimo a 358 milioni nello scenario base e fino a 0 in caso di fallimento.