Repubblica - Milan, prime tensioni tra RedBird e Ibrahimovic: i casi Camarda e Abate e il video con IShow Speed

Una serie di contestazioni piuttosto precise e circostanziate. Episodi singoli e non isolati che vengono riassunti e raccontati nell'articolo scritto dal collega di Repubblica Enrico Currò, che ha svelatonei confronti dell'ex campione svedese.– quello nel quale quest'ultimo si rese protagonista dell'infelice battuta “Chi si muove è gay” - dal quale non prese immediatamente le distanze sarebbe soltanto la punta dell'iceberg., di cui l'ex centravanti è socio e consulente,nella sua veste di plenipotenziario dell'area sportiva.Nell'articolo di Repubblica si fa ovviamente riferimento all'ultimo episodio in ordine di tempo,durante il cooling break del secondo tempo.– duramente rimbrottato qualche settimana prima in conferenza stampa per aver detto la sua sul calciomercato –Ad Ibrahimovic vengono contestate altre gestioni non ottimali di alcune situazioni calde: per esempio, che dalla guida della formazione Primavera sperava di essere promosso alla guida di Milan Futuro al posto di Daniele Bonera. Una nomina che sarebbe saltata anche per la decisione dell'allenatore campano di non far esordire uno dei due figli di Zlatan, il classe 2006 Maximilian. Abate ha così salutato il club rossonero nonostante l'ottimo lavoro svolto (due Final Four consecutivi di Uefa Youth League) eE a proposito di giovani talenti, c'è un'altra questione che ha tenuto banco per diversi mesi, salvo risolversi all'inizio dell'estate con la tanto attesa e sospirata firma del primo contratto da professionista di. Enrico Currò racconta per Repubblica che,Considerando l'enorme potenziale di Camarda e la corte spietata portata avanti da importanti club stranieri come Borussia Dortmund e Manchester City. Una serie di accuse e contestazioni che starebbero minando la posizione apicale di Zlatan Ibrahimovic nei quadri dirigenziali del Milan. Certamente non il modo migliore di avvicinarsi ad un trittico di partite - Venezia, Liverpool e Inter - che molto dirà sul futuro prossimo della formazione rossonera.