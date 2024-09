Milan, Cardinale sarà a San Siro contro il Venezia

Getty Images

Un momento di difficoltà che può rappresentare un segnale di ripartenza., terminata la sosta per le Nazionali,di Eusebio Di Francesco. Una sfida fondamentale per il cammino del tecnico Paulo Fonseca che ha collezionato, sino a ora, 2 punti nelle prime tre uscite ufficiali. Serve una svolta, un cambio di marcia per la formazione rossonera, sin dalla prossima partita.. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero del fondo statunitense RedBird, nonché proprietario del Milan, sarà presente al Meazza per la partita contro la rosa arancioneroverde. Il patron rossonero, al suo quinto viaggio nel Bel Paese, è interessato alle sorti del proprio club e desidera dimostrare la propria vicinanza in un periodo tanto complesso come quello attuale.

Il patron americano è felice di far sentire il proprio appoggio ad allenatore e giocatori, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in partite ufficiali. Prima della partita contro la Lazio aveva mandato un messaggio di incoraggiamento allo spogliatoio tramite l'amministratore delegato Furlani.