Restauro Ferraris, vicesindaco: "Non esiste stadio senza Genoa e Samp: si accordino sul progetto"

Il vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, è tornato a fare il punto sulda tempo al centro del dibattito pubblico in città.Dopo settimane di presunto stallo, almeno a livello mediatico, il numero 2 cittadino ribadisce che i lavori potranno tenersi soltanto qualora vi prendano parte attiva sia il Genoa che la Sampdoria: "Sullo stadio ci ho messo la faccia perché è un punto importante dell'amministrazione – ha assicurato a Primocanale Piciocchi –Si sono presentati altri potenziali soggetti ma non nella logica di escludere le due squadre, caso mai nell'eventualità di integrare la presenza delle squadre”.

Piciocchi ha poi aggiunto che i progetti sul tavolo potrebbero essere più di uno, così come le modalità per realizzarlo: “Martedì doveva essere a Genova il ministro Abodi per l'inaugurazione della Casa della Vela e uno dei temi era proprio la discussione sullo stadio perché noi siamo convinti che. Nel 2032 ci saranno gli Europei in Italia e si sta già facendo una selezione delle città che ospiteranno l'evento. Quindi l’operazione potrebbe tranquillamente risultare da una combinazione pubblico-privata. Spero veramente che nei prossimi mesi possiamo iniziare a muovere dei passi molto concreti.

Il vicesindaco, infine, non nasconde le difficoltà tecniche del sistemare lo stadio più antico d'Italia: "L’oggetto è complesso perché dobbiamo mettere mano ad uno stadio che ha delle criticità anche da un punto di vista idrogeologico. Serviranno consolidamenti statici e adeguamenti antisismici, n una zona della città molto delicata. Anche per questi motiviè parte integrante del mandato politico realizzare il nuovo stadio".