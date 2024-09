Ricci alza l’asticella e gioca da top player: le voci su Milan e Napoli, quanto vale oggi

Getty Images

Tra i tanti talenti della Francia, lì in mezzo, a brillare al Parco dei Principi, è stato Samuele Ricci. Il giocatore che non t’aspetti, alla terza presenza con l'Italia., dopo la mancata convocazione all’Europeo (tagliato all’ultimo) vuole dimostrare che lui in Nazionale ci può stare. Eccome se ci può stare.

- Le chiamate in azzurro passano dalle prestazioni con il Torino: Juric stravedeva per lui e l’avrebbe voluto già al Verona, con l’arrivo di Vanoli il posto da titolare di Ricci non è in discussione e il ragazzo acquistando personalità e leadership sta diventando sempre di più anche un punto di riferimento nello spogliatoio.ma non c'è mai stato nulla di concreto. Occhio al futuro però, perché alcuni dirigenti - se potessero - per Ricci farebbero follie.

- L’unico approccio serio è stato quello della Lazio, nell’agosto 2023: i biancocelesti avevano avuto contatti con l’agente del giocatore, per poi presentare, respinta anche quella: la richiesta del Toro era di almeno 25 milioni. Non ci sono state più offerte e la Lazio ha abbandonato la pista. Ricci era stata una richiesta di Sarri, che in quel mercato voleva due giocatori: “Lui e lui”. Samuele e Berardi. Non arriveranno nessuno dei due.

- Se un anno fa la richiesta del Torino era di 25 milioni, oggi Ricci ha una valutazione superiore che si aggira intorno ai 35 milioni; il prezzo si è alzato, e se dovesse continuare a fare prestazioni come quella di ieri con la Francia è destinato a lievitare ulteriormente., se dovessero arrivare proposte convincenti verranno valutate insieme al club. Il Torino l’ha preso dall’Empoli per 11 milioni totali tra prestito, obbligo di riscatto e bonus (9 più 2), oltre al 10% sulla futura rivendita. Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2026, lui non ha mai manifestato la volontà di andare via ma a gennaio potrebbero arrivare proposte interessanti. Ricci è il nuovo faro di Spalletti, i riflettori del mercato si accendono su di lui.