Guardiola cerca il sostituto di Rodri: nel mirino anche Ricci del Torino

Pep Guardiola deve correre ai ripari: è ufficiale ormai da qualche giorno la notizia del grave infortunio occorso a, centrocampista spagnolo fulcro della manovra dele della Nazionale iberica. La rottura del legamento crociato rimediata contro l'Arsenal lo costringerà ai box per diversi mesi, quindiNon è più un segreto l'interesse nel recente passato per Nicolò Barella dell'Inter, e qualcuno ha anche riportato a galla la voce, ma non ci sono dubbi sull'incompatibilità dei ruoli a centrocampo (mezzala Barella, perno Rodri). Chi invece sta giocando alla grande proprio nel ruolo di regista in Serie A e ultimamente anche in Nazionale è

E c'è un dato, maturato nel primo mese e mezzo di stagione 2024/25, che giustifica l'interesse di uno dei club più forti al mondo. La crescita di Ricci è così clamorosa che il ragazzo di Pontendera si è inserito in un discorso che riguarda i migliori in assoluto nel suo ruolo:. Terzo si classifica il brasiliano del Tigres UANL RafaelSeguonodel Real Madrid,del Nordsjaelland edel PSG. Cosa si intende per "sotto pressione"? Quando un giocatore in possesso di palla e almeno un avversario vicino a lui sta cercando di recuperare la palla o di limitare le sue opzioni. Una situazione che Ricci, ormai, conosce come le proprie tasche.