"Il Manchester City conferma che Rodri ha subito la rottura del legamento del ginocchio destro. Il centrocampista è partito alla volta della Spagna per svolgere una visita specialistica dopo i primi esami medici a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l'entità completa della lesione e la prognosi prevista", rende noto il club inglese in un comunicato.

Ora è ufficiale. Il Manchester City e il calcio internazionale perdono per diversi mesi Rodri: l'infortunio al ginocchio destro subito domenica scorsa, in occasione dell'ultima partita di Premier League contro l'Arsenal, si è rivelato particolarmente serio e crea un grandissima problema a Pep Guardiola, che non a caso si è espresso sull'argomento. "Un dottore ha detto che si tratta di un problema molto serio, un altro che non era così. In questo momento dobbiamo sostenerlo, per la sua carriera confido in un recupero prudente e non per forza rapido", ha dichiarato il manager del City. "Quando rimani senza il miglior centrocampista del mondo, è un duro colpo. Ma sarà mio dovere trovare una soluzione. Quando un giocatore è insostituibile, bisogna colmare il vuoto da squadra, come è successo con De Bruyne".

Il lunghissimo periodo di sosta forzata a cui dovrà sottoporsi l'ex giocatore di Villarreal e Atletico Madrid arriva in un momento specifico in cui anche Kevin Bruyne è fermo per il problema muscolare accusato nel primo turno di Champions League contro l'Inter. Per l'immediato, Pep Guardiola ricorrerà con maggiore frequenza su Ilkay Gundogan, che ha fatto ritorno al City dopo la sua breve esperienza a Barcellona e sull'ex Inter Mateo Kovacic.