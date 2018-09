. Ieri, con la maglia azzurra della Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, il numero uno del Milan ha dato grandissima sicurezza alla difesa e non solo.. Sul gol non poteva nulla, per il resto Gigio non ha fatto rimpiangere Gigi Buffon, almeno per una notte. “, ma qui siamo tutti ottimi portieri e ci alleniamo al massimo. La scelta spetta al mister”, aveva detto lo stesso Donnarumma in un’intervista a Rai Sport. Perché Mancini stravede per Perin, ma al momento nella Juventus non gioca (è il secondo dopo Szczesny); si fida di Sirigu, maEsattamente, presentatosi a Milanello a testa alta, da titolare, senza ombre dopo un’estate di voci mai diventare realtà e nonostante la concorrenza di Pepe Reina., ieri soprattutto. Il cambio di società è un segnale molto gradito anche a Mino Raiola, dopo le polemiche di fuoco con Massimiliano Mirabelli. con cui sta lavorando al rinnovo di Jack Bonaventura . Nessun nuovo summit ad oggi programmato tra le parti, ma nei fitti dialoghi delle ultime settimane si è parlato anche di Donnarumma., che in tempi non sospetti ha dichiarato: “Se fa copia-incolla di quello dei comportamenti dentro e fuori dal campo di quello che fa Reina”. La concorrenza non spaventa lo stesso Gigio: “Diciamo che ti da tantissimi stimoli extra. Nel club la sto vivendo ma non è un problema, la vivo in maniera tranquilla perché so che ci può dare moltissimo”. Donnarumma per il campionato, Reina per le coppe: al momento il piano di Gattuso è questo.: dopo alcune difficoltà si sta rivedendo il vero Donnarumma.@AleCosattini