“E’ un vero peccato che Kluivert non sia più con noi”. Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag, che ha portato i suoi ai quarti di finale di Champions battendo il Real Madrid, torna a parlare di Justin Kluivert, passato alla Roma in estate per 17 milioni di euro. Il pensiero del tecnico va soprattutto al ruolo che il figlio di Patrick poteva avere nella doppia sfida con la Juve: “Che peccato sia andato via. Justin è perfetto per le partite europee, è il giocatore ideale con la sua velocità estrema. Ed è un lottatore, un ragazzo cresciuto nel club” le sue parole riportate da Voetbalprimeur.nl.