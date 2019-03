Ricostruiamo il caso, passo dopo passo. Succede tutto al 75’, pochi minuti dopo il cambio del centrocampista ivoriano, sostituito da Gattuso (al suo posto è entrato Conti al 69’).: le sue urla erano rivolte verso il compagno di squadra Biglia, anche lui in panchina (dall’inizio della gara).In particolare Abate, Borini e Ricardo Rodriguez, che hanno bloccato Kessie e hanno provato a tranquillizzarlo per evitare che la situazione sulla panchina del Milan degenerasse.- MaSecondo le ricostruzioni sul caso arrivate direttamente da San Siro, al momento della sostituzione,Dalla panchina,La risposta di Kessie è stata la sfuriata con il compagno che tutti hanno visto in diretta televisiva (e anche allo stadio). Una scena davvero mai vista. Un caso che ha spaccato il Milan nel finale di gara e di cui ha parlato Gattuso a fine partita.- Così l’allenatore del Milan si è espresso a fine partita a caldo a Sky Sport su quanto accaduto: ”La squadra è viva, sul 3-2 abbiamo avuto delle palle gol,Stiamo facendo fatica in questi anni anche perché ci vuole rispetto per tutti, non è stata una scena bella da vedere.”. Detto e fatto, perché subito dopo Kessie e Biglia si sono presentati ai microfoni di Sky Sport per chiarire l’episodio.- Sono arrivate subito le scuse dei due centrocampisti del Milan protagonisti dell’episodio. “Avevo dentro la voglia di vincere,, ha detto Kessie. A Milan TV, l’ivoriano ha aggiunto: “In un momento così della partita può capitare di sbagliare. Quando sono uscito mi sono lasciato andare con Lucas, poi gli ho dato la mano. Abbiamo chiarito, chiedo scusa ai tifosi e alla società. Questi dieci minuti di nervosismo non devono influire sulla stagione”.- Biglia, al suo fianco, ha dichiarato: “Vogliamo vincere tutti, è una cosa che non dobbiamo fare davanti a tutti.Dovevo capire la situazione, la sua emozione dopo il cambio, volevo fargli capire che non era giusto nei confronti del compagno che entra. Abbiamo chiarito, avrei dovuto parargli dopo nello spogliatoio. Non c’è niente con lui, anzi ho un bellissimo rapporto”.