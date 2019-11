Occhi anche sulla difesa per la Sampdoria, che valuta rinforzi in attacco ma pure per il reparto arretrato, dato che nelle ultime gare la retroguardia ha mostrato parecchie falle. Oltre alla suggestione Coentrao, il Doria pensa anche ad un possibile ritorno, ossia quello di MatiasIl centrale argentino, svincolato dopo l'esperienza ad Empoli, era già statodal suo procuratore alla dirigenza genovese che però, dopo un periodo di riflessione, aveva deciso di declinare la proposta. Ora però secondo Sampnews24.com il difensore classe 1984 potrebbe fare comodo alla Samp, e lo stesso giocatore avrebbe fatto sapere di voler tornare al Doria.