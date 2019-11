Massimo Ferrero, sollecitato da un tifoso dellaad intervenire sul mercato, ha replicato di essere pronto ad investire per aiutare il club blucerchiato durante la sessione invernale. Il Doria fatica molto durante questa stagione, ed il reparto maggiormente in difficoltà pare essere l'attacco. Per questo motivo a Genova hanno già cominciato a circolare i nomi di alcuni possibili innesti per gennaio.Uno è quello del sempreverde, che continua a giocare in Cina e rappresenterebbe l'usato sicuro. L'attaccante italo-brasiliano, che ha segnato sino ad oggi 12 reti in 24 apparizioni, ha il, ma ha già fatto sapere più volte di essere pronto ad abbassarlo per ritornare in Italia e in particolare alla Sampdoria.Secondo Il Secolo XIX arrivano daforti voci dell'interessamento di Ranieri per il suo ex giocatore, che ha appena recuperato dall'infortunio ma con Fonseca non ha la garanzia di giocare titolare. Due ostacoli: l'ingaggio - come spesso succede - e la volontà del giocatore di ritornare a Genova ma non più sulla sponda rossoblù, bensì su quella blucerchiata.Nella lista della Samp potrebbe esserci anche Patrik, attualmente poco impiegato dal Lipsia. Sul profilo del ceco ci sono vari dubbi legati al rendimento. Dubbi relativi ai comportamenti 'extra calcio' per un giocatore trattato a lungo in estate, ossia. Sull'esterno offensivo però c'è anche il Nizza.