Da oggi è online il format di iscrizione per le selezioni delIl corso ideato nel 1996 da Marco Brunelli (già direttore della Lega Calcio Serie A ed oggi direttore della FIGC) è il più antico corso in sport management italiano ed è realizzato in collaborazione tra le. Ideale per i giovani che ambiscono ad un futuro professionale nel mondo dello sport italiano ed internazionale. Il successo del masterSport infatti non è solo a livello nazionale ma, come testimoniato dalla classifica internazionale realizzata ogni anno da Sport Business Internationa l oltre ad essere il miglior corso italiano è tra i migliori master sportivi al mondo per soddisfazione degli studenti, impatto sulla carriera e livello di placement.che è l’elemento distintivo nonché il vero motore del progetto.La nuova edizione,, prevede 25 posti per studenti (laureati di triennali o magistrali di tutte le discipline) che saranno selezionati a fine novembre e che prenderanno parte al corso da inizio febbraio.caratterizzate da incontri con professionisti del settore sportivo, project work e sfide a squadre, visite ad impianti ed organizzazioni, partecipazione attiva ad eventi sportivi e presentazioni ad aziende.e permetterà di acquisire tante nozioni, strumenti e di conoscere lo sport business in modo dettagliato.che non ambisce a creare un prototipo di uscita standardizzato ma cerca di lavorare, e da qui la scelta del numero ridotto di partecipanti, per valorizzare al meglio ogni singolo profilo in aula partendo dal background di esperienze e conoscenze di ognuno ed arricchendolo con nuovi input e conoscenze preparandolo per il mondo del lavoro.di inserimento nel mondo dello sport business attraverso stage mirati e verificati. Il rapporto, più che ventennale, con i principali esponenti del sistema sportivo italiano, la presenza di tanti ex studenti nelle organizzazioni ed il modello di confronto continuo con i partecipanti sono elementi strategici per il mantenimento dei livelli di soddisfazione e di placement unici che hanno permesso al corso di ottenere riconoscimenti anno dopo anno.e abbiamo una tradizione immancabile pronta per essere riproposta. Un nostro lettore avrà la possibilità di prendere parte al prossimo corso come nostro ospite potendo realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello sport business. Lo scorso anno abbiamo dato questa opportunità a Vincenzo Catalano che ci ha raccontato come è andata:per avermi dato la possibilità di vivere un'esperienza incredibile. Prima di partecipare all’iniziativa letteraria "Vai al masterSport" sognavo di entrare nel mondo dello sport e oggi, a distanza di quasi 9 mesi, quel sogno sta pian piano prendendo forma. La fama del master lo precedeva quindi avevo delle aspettative importanti e nei fatti, ad esperienza conclusa, è stata un'avventura di gran lunga migliore di quanto mi aspettassi sia sotto il profilo esperienziale sia delle conoscenze. Non avrei mai pensato di poter far parte da subito di tornei ed eventi prestigiosi come la Finale di Coppa Italia e l'Europeo U21, senza dimenticare le esperienze di Forte dei Marmi con l’Universal Youth Cup, del WorkinGoals 2.0 con il Parma Calcio e di Coach Experience dell'AIAC.Ci sarebbero decine e decine di cose da ricordare ma ci tengo a sottolineare che l’opportunità più grande è stata quella di potermi confrontare costantemente con relatori e compagni di alto profilo, imparare da e con loro sia durante i progetti che nel quotidiano."Per informazioni sulla nuova edizione, per conoscere le modalità di iscrizione alle selezioni e le scadenze è disponibile il portale www.mastersport.org o la mail info@mastersport.org