Roberto Baggio regala la maglia a Messi; il ringraziamento dell'argentino: "Sei una leggenda storica del calcio"

Sono nove i Palloni d'Oro complessivi se sommiamo quelli conquistati da(otto) e quello vinto danel 1993 da giocatore della Juventus. Proprio il Divin Codino è passato a trovare l'argentino nel ritiro dell'Inter Miami, dove la formazione statunitense si trova per preparare il Mondiale per Club - competizione in cui è inserita nel gruppo A e dove ha esordito con un 0-0 nella gara inaugurale contro gli egiziani dell'Al-Ahly, sfida alla quale ha assistito anche lo stesso Baggio insieme ad altre leggende del calcio come David Beckahm e Ronaldo. Oltre alla squadra nord-africana, la compagine di Messi se la vedrà anche contro il Palmeiras e il Porto.

con un post sul proprio profilo Instagram per la maglia ricevuta in regalo (quella del Mondiale di USA 1994, ndr): "Che bella visita! Grazie Roberto per questo regalo così speciale e significativo e per la bella chiacchierata che abbiamo condiviso. Sei un crack e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere accoglierti ogni volta che vorrai venire a trovarci!".