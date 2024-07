Roberto Baggio si commuove al raduno di Operazione Nostalgia. Prima uscita dopo la rapina subita FOTO e VIDEO

L'affetto dei tifosi, l'abbraccio di storici compagni e rivali. Roberto Baggio è tornato di nuovo su un campo da calcio e l'ha fatto nello stadio Silvio Piola di Novara per il raduno diL'ex fuoriclasse di Juve, Fiorentina, Milan, Bologna, Brescia, Inter e Nazionale, attorniato da grandi ex del nostro calcio come Shevchenko, Dida, Zanetti, Aldair e Di Natale fra i tanti è entrato in campo sulle note a lui dedicate da Cesare Cremonini ed

"Dio esiste e ha il codino" era uno degli striscioni esposti allo stadio e Baggio, al microfono, ha ringraziato tutti dell'affetto ricevuto: "Ho fatto una promessa a tutti voi e desidero mantenerla. Nella vita é importante saper andare oltre il dolore e le difficoltà guardando sempre al futuro. Come dice il mio maestro Daisaku Ikeda: