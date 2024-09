Roby Baggio ricorda Schillaci: "Ciao amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi"

AFP via Getty Images

". Con queste parole, sul suo account Instagram ufficiale,, amico ed ex compagno di squadra in Nazionale e alla Juventus, morto oggi all'età di 59 anni.Insieme, Totò Schillaci e Roberto Baggio sono stati protagonisti con la maglia dell'Italia ai Mondiali di Italia 90, chiusi dagli azzurri al terzo posto, e per due stagioni con la maglia della Juventus (1990-91 e 1991-92).

, nato nel 1964 a Palermo, è stato la scommessa vinta della Juventus di Boniperti, che in lui vedeva l'erede di un altro grande attaccante del Sud come Anastasi. Preso dal Messina per 6 milioni di euro, dal 1989 al 1994 Schillaci è stato ai vertici del calcio italiano con le maglie di Juve ed Inter, prima di chiudere la carriera al Jubilo Iwata, in Giappone. Ma è con il Mondiale del 1990, che lo ha visto capocannoniere con 6 reti, che Totò ha acquisito lo status di eroe, rimanendo indimenticabile per tutti nonostante la sconfitta in semifinale contro l'Argentina ai rigori. Quell'anno, l'attaccante si classificò secondo alle spalle di Lothar Matthaus per il Pallone d'Oro.