Il calcio piange la morte di Totò Schillaci, eroe di Italia '90

Dopo giorni di paura è morto nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato dal 7 settembre. L'ex attaccante, che si è fatto spazio nel cuore di tutti i tifosi italiani nelle "Notti Magiche" dei Mondiali di Italia '90,"Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò", aveva fatto sapere la famiglia appena dopo che le condizioni di Schillaci erano peggiorate. In un primo momento sembrava che le cose volgessero ad un rasserenarsi della situazione, ma una decina di giorni dopo il ricovero ecco il crollo: Totò se n'è andato.

Salvatore Schillaci, nato nel 1964 a Palermo, è stato la scommessa vinta delladi Boniperti, che in lui vedeva l'erede di un altro grande attaccante del Sud come Anastasi. Preso dal Messina per 6 milioni di euro,prima di chiudere la carriera al Jubilo Iwata, in Giappone. Ma è con il Mondiale del 1990, che lo ha visto capocannoniere con 6 reti, che Totò ha acquisito lo status di eroe, rimanendo indimenticabile per tutti nonostante la sconfitta in semifinale contro l'Argentina ai rigori.