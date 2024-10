Rocchi: "Arbitri ammorbiditi dal VAR? Se è così, non fanno più la Serie A! Step on foot, chi arriva primo vince"

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è intervenuto come ospite in occasione di una puntata speciale di Sky Calcio Club. Il numero uno dei fischietti italiani ha fatto il punto sul rendimento dei suoi uomini dopo le prime sette giornate di campionato e ha provato a chiarire alcuni degli aspetti più discussi e controversi del regolamento.



L’intervento di Rocchi si è aperto con una riflessione sull’ultima giornata di Serie A prima della sosta, nella quale non sono mancate alcune situazioni che hanno fatto discutere: “Secondo me l'ultima giornata ci ha creato dei problemi perché abbiamo fatto degli errori, o meglio abbiamo sbagliato le interpretazioni. La differenza tra chi commenta e noi è che noi abbiamo un regolamento da seguire e ci sono situazioni e idee difficili da conciliare. Il primo anno abbiamo fatto tante discussioni sul fuorigioco passivo e attivo e ci siamo accorti che il VAR interveniva troppo”.

Tra le casistiche che stanno provocando i maggiori problemi di interpretazione è quello dello “step on foot”, che ha portato in alcuni casi ad assegnare calci di rigore e in altri no. “Episodio di Lecce-Milan dell'anno scorso (gol annullato al giallorosso Piccoli, ndr)? Se la decisione l'avesse presa l'arbitro sarebbe stato meglio per tutti. La nostra indicazione non è per forza quella giusta., e peraltro lui è ammonito. Se una grossa parte di opinione la pensa come voi che non è rigore, va sicuramente valutata. Secondo me è fondamentale che l'interpretazione del singolo sia normale aspettarsela.Ai ragazzi del VAR devi dare un'idea: se due giocatori arrivano sul pallone e uno prende l'altro, devono valutare se c'è un fallo o solo un contatto. Io ho detto due cose ai ragazzi: state attenti alle esagerazioni sui contatti e alle reazioni e devono capire la dinamica di un fallo”.