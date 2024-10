Juventus, Thiago Motta: "E' più facile vincere giocando bene. 6 assenti e 2 recuperati, molto felice di Douglas Luiz"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida della Lazio: "Saremo pronti per affrontare la Lazio"."Domani voglio vedere la prestazione, perchè è la prestazione che ti porta al risultato.. Giocare bene vuole dire anche difendere bene, compattarsi, con umiltà. E' importante andare a pressare bene e uscire bene palla al piede. Dobbiamo avere voglia di attaccare fare gol".

"Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez. Più Conceicao che è squalificato. Ci saranno Weah e Fagioli"."Chi può giocare al posto di Koopmeiners? Vedremo domani, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase difensiva ed offensiva. E' importante che la squadra possa funzionare, fare meglio"."Ho parlato pochissimo con lui, ma allo stesso tempo ho visto un ottimo atteggiamento negli allenamenti, sta bene. I momenti di difficoltà servono per vedere la reazione e la reazione c'è stata. Continua ad allenarsi nel modo giusto, mette la sua creatività anche in allenamento. E' la strada giusta, sono contentissimo. Quando ha giocato ha fatto bene, ma può fare meglio. Sono contento di quello che vedo negli allenamenti. Vediamo se domani sarà titolare o sarà della partita più avanti".

"Penso a domani, sta bene e giocherà. Per le partite successive vedremo. Parliamo quotidianamente con lui, c'è un confronto e vediamo come può essere la gestione".- "Chi può fare domani il centravanti? Tanti giocatori. Ho giocatori con caratteristiche diverse, vediamo che tipo di centravanti scegliamo domani. Palle inattive? E' vero, non abbiamo fatto ancora gol, ma c'è tanta voglia da parte di tutti di andare a fare gol"."Lo sapevamo all'inizio, non ha senso parlarne ora. Oggi non ha senso esprimere un parere. Se poi in determinate situazioni ci sarò modo di dire la mia lo farò. Ognuno ha la sua gestione, l'obiettivo è avere i giocatori nelle migliori condizioni"

"Domani lo stadio sarà pieno, la gente ci è vicina. Domani vuole vedere una squadra che lotta. Noi stiamo bene e vogliamo fare quello che c'è da fare"."L'ho visto molto bene, a partire dalla postura. L'ho visto più "aperto". Sta bene, è un grande giocatore. L'ho visto tanto in allenamento. Ha meno responsabilità rispetto a tanti altri in rosa. Può fare il centrocampista, più offensivo o meno offensivo, può fare l'esterno anche se non è un esterno di ruolo. Quando gli toccherà di giocare sono sicuro che farà bene".

"Non credo nella casualità, se abbiamo pareggiato a cavallo della sosta è perchè non abbiamo fatto le cose migliori per vincere. Non abbiamo meritato di farlo, non abbiamo giocato meglio dell'avversario"."La Serie A tatticamente non è un campionato sottovalutato. Anzi, penso il contrario. Thuram sta bene, è sempre stato molto bene, vuole migliorarsi tutti i giorni, ha grande ambizione. Ha avuto un grande maestro dietro come il papà. Vuole giocare sempre, sono contento di lui, del lavoro che fa".