Un numero 9 da Milan. Esordio col botto con la maglia dello Zurigo per Roko Simic, attaccante classe 2003 figlio del mitico Dario, ex rossonero e nerazzurro: 2 gol in 7 minuti, di cui una perla al volo dalla distanza. Il croato, di proprietà del Salisburgo, è stato a lungo seguito da Moncada, Maldini e Massara. Scoprite tutto su di lui nella pillola di Magic Box:









