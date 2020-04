Per la Roma sarà difficile riuscire a trattenere Chris Smalling. Così i giallorossi sono pronti a tornare sul mercato in difesa per rimpiazzare il centrale inglese, arrivato in prestito dal Manchester United. Le quattro piste principali portano tutte in Inghilterra: sul taccuino del ds Petrachi ci sono i nomi di Jan Vertonghen (Tottenham), Dejan Lovren (Liverpool), Sokratis Papastathoupoulos (Arsenal) e Marcos Rojo (Manchester United, ora in prestito all'Estudiantes). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra le alternative c'è il tedesco Lukas Klostermann (Lipsia).