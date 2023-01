Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a DAZN dopo il 2-0 sulla Fiorentina in cui ha realizzato due assist: “Ora Dybala mi deve due gol, di solito è più abituato a mandare lui gli altri in porta ma ora vedo che so fare anche gli assist. Questa sintonia ci porterà a qualcosa di grande, stiamo imparando a conoscerci anche se la pausa per il Mondiale ci ha un po’ rallentati. Diamo sempre il meglio, se proprio c’è qualcosa di migliorabile sono le occasioni”.