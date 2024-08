Roma, Abraham non si allena e aspetta il Milan: trattativa alla fase finale, gli aggiornamenti

Sono ore concitate per quanto concerne l’operazione messa in atto da Roma e Milan e che vede protagonisti Abraham e Saelemaekers. Le due dirigenze sono in contatto continuo per definire i dettagli di uno scambio che farebbe felici tutti sia da un punto di vista tecnico che economico.



LE CIFRE- Saelemaekers ha già un accordo totale con la Roma che gli garantirebbe un ingaggio superiore rispetto a quello percepito attualmente al Milan. L’amministratore delegato dei rossoneri sta cercando di limare la cifra relativo al conguaglio economico in favore della Roma: la richiesta è di 10 milioni di euro ma si dovrebbe chiudere a circa 7 milioni.

Saelemaekers invece si è allenato ma ha già salutato tutti i compagni, pronto per una nuova avventura. Ora non resta che aspettare la fumata bianca.