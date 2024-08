Italia Under 19, i convocati: presenti Liberali e Camarda, ci sono altri del Milan Futuro

Getty Images

torna in campo dal 4 al 10 settembre per un torneo amichevole internazionale in Croazia, dove sfiderà i pari categoria di Inghilterra e Germania, oltre ai padroni di casa croati. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Bollini, tutti classe 2006, ad eccezione dei 2007 Mattia Liberali, Mattia Mosconi, Federico Nardin, Emanuele Sala e del 2008 Francesco Camarda. Gli Azzurrini faranno il loro esordio nella competizione mercoledì 4 settembre (ore 17) contro gli inglesi al Nedelišće Stadium, prima di affrontare sabato 7 (ore 15) i tedeschi al Podravina Stadium di Ludbreg e, infine, martedì 10 (ore 11) la Croazia, nuovamente a Čakovec.

: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);: Mattia Liberali (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan);: Francesco Camarda (Milan), Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).