Roma, aria di addio con Zalewski a gennaio: Ghisolfi mette nel mirino un talento ex Barcellona

Redazione Calciomercato

. Diverse squadre spagnole ha già avviato i contatti per l’esterno cresciuto nel Barcellona, mache potrebbe fare presto decisamente sul serio., la cui titolarità non è mai stata messa in discussione dalla presenza di Abdulhamid e dal giovane Sangaré. Oscar ha un

Dopo il reintegro la firma del nazionale polacco sembrava essere una formalità, ma così non è stata. E ora la finestra di mercato di gennaio potrebbe diventare l’occasione giusta per dirsi addio. Il difficile rapporto con l’ambiente potrebbe portare a una decisione forte, di rottura definitiva dopo i tentativi della scorsa estate.