L'Atalanta non si ferma più: 2-0 alla Roma ed è 2° posto in solitaria. Gol e fischi per Zaniolo

non si ferma più e anche all'Olimpico di Roma nel posticipo del lunedì della 14esima giornata di Serie A si impone per 2-0 contro la Roma e trova l'ottava vittoria consecutiva che vale allo squalificato Gasperini (in panchina c'era il vice-Gritti) il secondo posto in solitaria in classifica alle spalle del Napoli.In una giornata condizionata dal rinvio di Fiorentina-Inter a causa del malore subito in campo da Edoardo Bove () i 3 punti conquistati dai bergamaschi grazie ai gol di(deviazione di Celik) e(deviazione di Mancini) valgono oro. Complicatissima resta invece la gestione della classifica della Roma conalla seconda sconfitta su due in campionato, che conferma un piazzamento che oggi vede i giallorossi a solo +2 dalla zona retrocessione.

I problemi per l'allenatore romanista non si fermano qui perché nel corso di una gara in cui capitanè rimasto in panchina per 90 minuti sono usciti persia. Buona notizia per Gasperini è invece il gol dell'ex di, fischiatissimo sia al momento dell'ingresso in campo, che dopo il gol del 2-0 e infine nella mini baruffa finale dopo il triplice fischio.Roma-Atalanta 0-2Marcatori: 69' De Roon, 89' ZanioloAssist: 89' CuadradoROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels (74' El Shaarawy), Ndicka; Celik, Konè, Paredes, Cristante (82' Zalewski), Angelino; Dybala (82' Soulé), Dovbyk (62' Shomurodov).

A disp.: Ryan, Marin, Celik, Dahl, Abdulhamid, Sangaré, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi, .All. RanieriATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova (54' Cuadrado), De Roon, Ederson, Ruggeri ; De Ketelaere (64' Brescianini), Lookman (64' Zaniolo); Retegui (54' Samardzic).A disp.: Rui Patricio, Rossi, Palestra, Scalvini, Godfrey, Djimsiti, Toloi, Sulemana, Pasalic.All. Gritti (Gasperini squalificato).Arbitro: Guida di Torre AnnunziataAmmoniti: Dybala (R), Hien (A), Kolasinac (A), Zaniolo (A)Corner di Cuadrado che trova la spizzata di Zaniolo sul primo palo bravo ad anticipare tutti e colpire di testa trovando anche la deviazione successiva di Mancini che batte Svilar per il raddoppio. L'ex corre ad esultare sotto il settore ospiti, ma viene comunque sommerso dai fischi.

Mancini si divora un altro clamoroso gol. Palla tagliata di Saelemaekers alle spalle della difesa con il difensore che in spaccata solo davanti a Carnesecchi prima aggancia la sfera invece che calciarla e poi prova a calciarla strozzandola sotto il corpo e favorendo l'intervento di Svilar.De Roon la sblocca con un destro dal limite deviato dalla schiena di Celik e che batte Svilar. L'Atalanta era in forcing e alla terza percussione consecutiva trova il vantaggio.Clamorosa occasione sprecata da Dovbyk. Grandissima palla filtrante di Dybala con la punta ucraina che taglia alle spalle della difesa, ma non riesce a colpire la palla e battere Carnesecchi.

Retegui viene anticipato all'ultimo da Hummels che gli nega il gol.De Ketelaere sfiora soltanto di testa su assist di Ederson. Svilar non si fa ingannare e para.Giusto annullare il gol a Lookman che batte Svilar rasoterra, ma partendo da posizione irregolare.Altra gran conclusione dalla distanza della Roma con Manu Kone che lascia partire un destro dal limite dell'area che viaggia dritto per dritto e sfiora letteralmente il palo.La prima grande occasione è per la Roma con Paredes che viene invitato al tiro dal limite e trova un bolide su cui Carnesecchi è costretto a volare e deviare in angolo.