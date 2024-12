Roma-Atalanta: fischiatissimo l'ex Zaniolo

Pioggia di fischi all'Olimpico per. Il minuto che tutti stavano attendendo è stato il 64' con Tullio Gritti, il vice dello squalificato Gasperini, che ha scelto di mandare in campo l'attaccante italiano al posto di Ademola Lookman. Un ritorno nello stadio che è stato suo a lungo e con cui ruppe ormai nel corso del mercato invernale 2023 che non gli ha risparmiato gli "onori" di un ex mai e mal dimenticato.Zaniolo è stato mandato in campo con un ruolo che più volte aveva svolto proprio alla Roma ovverodei suoi. Nel momento dell'ingresso in campo l'intero Olimpico lo ha subissato di fischi il grande ex che però non ha mostrato alcun segno di reazione.

Il cambio scelto dalla panchina bergamasca è avvenuto in un momento di stanca della partita e in cui l'Atalanta faticava a creare occasioni offensive. Con il suo ingresso la gara è cambiata e la Dea ha trovato poi il vantaggio grazie al tiro deviato di De Roon