Roma-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Roma-Atalanta

Data: lunedì 2 dicembre

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: Dazn, Sky Go, Now

La Roma torna all’Olimpico dopo la bella prestazione di Londra che ha finalmente restituito coraggio ai giallorossi. Di fronte c’è l’Atalanta che in Champions ha realizzato 6 gol allo Young Boys. La squadra di Gasperini non perde dal 24 settembre. La Roma deve risalire in classifica: nelle ultime tre gare in Serie A sono arrivate tre sconfitte.

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.. Ranieri.(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.. Gasperini.: Ranieri ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Puntano alla convocazione anche Shomurodov e Hermoso. Dybala dovrebbe giocare di nuovo dal 1’, Paredes invece torna in panchina. Fuori Pisilli per squalifica. Gasperini non avrà a disposizione i due ex della sfida Scamacca e Zappacosta.

: La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Roma-Atalanta sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

: sarà disponibile su DAZN e il servizio di Sky, Sky go. Gli utenti potranno vedere Roma-Atalanta in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now