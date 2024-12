AFP via Getty Images

è il posticipo del lunedì che a partire dalle 20.45 all'Olimpico di Roma chiude la. Una giornata condizionata inevitabilmente dal rinvio di Fiorentina-Inter a causa del malore subito in campo, per fortuna senza gravi conseguenze, da Edoardo Bove () e che potrebbe per questo dare ala chance di portarsi, in caso di vittoria, al secondo posto solitario dietro al Napoli in classifica. Di fronte i bergamaschi troveranno peròe i suoi ragazzi che in Europa League contro il Tottenham hanno dato segnali di forte ripresa e che sono alla disperata ricerca di punti per risollevare una classifca che oggi vede i giallorossi più vicini alla zona per non retrocedere che non a quella per un piazzamento europeo.

Partita: Roma-Atalanta

Data: lunedì 2 dicembre

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming: Dazn, Sky Go, Now

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Konè, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gritti (Gasperini squalificato).