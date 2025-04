Paolo Scaroni fa il punto della situazione sul Milan. Il presidente rossonero ha dichiarato in occasione di un evento a San Siro organizzato dal quotidiano Il Foglio: "Al centro della nostra attenzione ci sono sempre i tifosi, è importantissimo averli al nostro fianco anche in una stagione così difficile come questa. Stanno dando prova di resilienza, sopportando la squadra anche quando le prestazioni non sono brillantissime. Tuttavia ricordo che abbiamo vinto la Supercoppa italiana, quindi non mi sento di poter dire che la stagione è proprio totalmente negativa".

"Essere attivi sul mercato è una cosa, poi avere successo è un'altra. Alcuni degli acquisti che abbiamo fatto sono stati dei grandi successi, diventati dei giocatori del Milan a lungo termine con prestazioni molto valide. Invece altre entrate sono state meno di successo, certamenteper tante ragioni.Ma ricordiamo che quello che conta è la squadra, mi auguro che nella prossima stagione possiamo tutti andare molto meglio".

"Abbiamo intenzione di continuare questa nostra politica di essere attivi soprattutto sui giovani, quindi continueremo a rinforzare la squadra. Se ne occupa innanzitutto Furlani, poi c'è anche Ibrahimovic insieme a tutto il nostro team. Vorremmo avere una grande stagione l'anno prossimo. Zlatan è un valore aggiunto per il Milan e per RedBird, è un consulente di RedBird prestato al Milan. Si tratta di un grandissimo campione, che è ancora un grande campione nella propria attività. Vedo un clima assolutamente positivo. Ogni tanto leggo di visioni diverse, ma in realtà non mi pare. Mi sembra che i rapporti siano eccellenti".

"Le inchieste sugli ultras? Si tratta di un problema che hanno anche altri clubs italiano, la magistratura si è focalizzata sulle nostre curve e la ringrazio., la stiamo facendo ogni giorno monitorando gli accessi. In futuro ci sarà anche il riconoscimento facciale per assicurarci che non entrino allo stadio né i violenti, né i criminali. Sarà soltanto il primo passo seguendo l'esempio dell'Inghilterra, dove gli hooligans sono spariti quando sono stati costruiti i nuovi stadi. Il nuovo stadio sarà un passaggio epocale anche per noi".