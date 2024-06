Getty Images

Roma, Belotti torna e riparte: due club se lo contendono

23 minuti fa



L'avventura di Andrea Belotti alla Fiorentina potrebbe essersi chiusa con la sfortunata finale di Conference League. L'attaccante ha faticato a segnare con la maglia viola: solo 2 le reti in 23 presenze, uno score che non gli varrà la riconferma alla squadra di Commisso.



FUTURO - Il suo rientro a Roma pare scontato ma non sarà duraturo. Secondo il Corriere dello Sport, il Gallo partirà ancora: su di lui c'è il neopromosso Como, in vantaggio in questo momento sul Parma che pure si è informato su di lui. Svincolatosi un paio di stagioni fa dal Torino, l'attaccante si era accasato alla Roma dove però è entrato in un lungo periodo di crisi. Uscito dal giro della Nazionale, ora Belotti vuole tornare a vivere una stagione da protagonista, da titolare, anche a costo di giocare per evitare la retrocessione.